Вырубки не будет: в мэрии ответили жителям Сельмы, встревоженных появлением новой парковки

На участке у спорткомплекса не ведутся никакие работы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на пустыре возле спорткомплекса «Янтарный» и стадиона «Сельма» хватит места и для парковки, и для сквера, вырубать деревья не планируется. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города, комментируя недовольства жителей Челнокова из-за планируемой стоянки.

На участке, который продолжает пешеходный маршрут вдоль улицы Катериничева, сейчас не идут никакие работы. Пустырь планируют превратить в комфортное общественное пространство, обустроив сквер со скамейками и пешеходными дорожками, а также предусмотреть места для парковки посетителей спортивных объектов и других водителей.

За последние три года в микрорайоне облагородили Елизаветинский сквер, где высадили более 110 сакур, сделали площадку для выгула собак, а в Сиреневом сквере вместе с выпускниками посадили несколько сотен кустов сирени.

Жители Сельмы выступили против строительства парковки у «Янтарного» и собрали более 230 подписей за сохранение зелёной зоны. Активисты опасались, что на участке вырубят деревья и заасфальтируют территорию.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше