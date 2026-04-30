Вырубки не будет: в мэрии ответили жителям Сельмы, встревоженных появлением новой парковки

В Калининграде на пустыре возле спорткомплекса «Янтарный» и стадиона «Сельма» хватит места и для парковки, и для сквера, вырубать деревья не планируется. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города, комментируя недовольства жителей Челнокова из-за планируемой стоянки.
На участке, который продолжает пешеходный маршрут вдоль улицы Катериничева, сейчас не идут никакие работы. Пустырь планируют превратить в комфортное общественное пространство, обустроив сквер со скамейками и пешеходными дорожками, а также предусмотреть места для парковки посетителей спортивных объектов и других водителей.
За последние три года в микрорайоне облагородили Елизаветинский сквер, где высадили более 110 сакур, сделали площадку для выгула собак, а в Сиреневом сквере вместе с выпускниками посадили несколько сотен кустов сирени.
Жители Сельмы выступили против строительства парковки у «Янтарного» и собрали более 230 подписей за сохранение зелёной зоны. Активисты опасались, что на участке вырубят деревья и заасфальтируют территорию.