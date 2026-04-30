«Исследования извращены»: эксперт прокомментировал экологическую оценку туристического комплекса в Рыбачьем

Представленные в экологической оценке туристического комплекса в Рыбачьем данные не соответствуют действительности. Сведения в документации отражают только точку зрения застройщика. Такое мнение высказал директор биологической станции «Рыбачий» Андрей Мухин в эфире «Дома Советов».
По мнению эксперта, материалы исследования по оценке воздействия строительства на окружающую среду «просто извращены».
Застройщик сделал ОВОС (оценку воздействия на окружающую среду) таким образом, чтобы показать, что стройка ни на что не повлияет. С точки зрения экспертного сообщества это совершенно не так. По российскому законодательству такого рода проекты в принципе не могут быть реализованы, если они приводят к ухудшению ситуации в национальном парке. Представленные в ОВОСе данные орнитологического исследования просто извращены, — рассказал Мухин.
По словам эксперта, в год над Куршской косой пролетает порядка десяти миллионов птиц. В случае реализации проекта около 35% из них будут погибать от ударов о здание.
«Вы же понимаете, что если бы в документации было бы написано “Наше строительство приведёт к массовой гибели птиц”, это звучало бы совершенно безумно. Поэтому они пишут, что реализация проекта не приведёт к массовой гибели птиц. Ничего они признавать не будут и будут упорно продвигать свой проект», — сообщил директор биостанции и отметил, что ранее на территории застройки проводили исследование специалисты Зоологического института РАН. Инвестору рекомендовали убрать остекление на фасаде здания и снизить его высоту.
Эксперт также пояснил, что появление 21-метровой остеклённой гостиницы в Рыбачьем может привести и к ряду других проблем. Помимо смертности птиц во время миграции у специалистов есть вопросы к транспортному потоку, обустройству очистных сооружений и системы отопления комплекса.
«История про птиц просто самая звучащая. Есть миленькие птички и есть злобные застройщики. Тут всё достаточно очевидно, поэтому история про птиц звучит громче всех. Там и по поводу сига есть вопросы, и по поводу бентоса, и по поводу илов. Там есть вопросы в целом по всей стройке», — сообщил Мухин.
Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер — гостиницы, апартаменты, спа, яхтенную марину и другие рекреационные объекты. Больше всего опасение учёных вызывает идея разместить на Куршской косе 21-метровое остеклённое здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Поэтому специалисты выступали против и требовали отказаться от проекта.
Инвестор туристического кластера представил предварительные материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду Куршской косы. Привлечённые компанией «Спецавтотранс» эксперты считают, что влияние этих работ на природу не будет значительным.