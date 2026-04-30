В Казани продолжается капитальный ремонт легендарного стадиона «Ракета»

На текущем этапе значительное внимание уделяется внутренним помещениям. Планируется обновление инженерных коммуникаций, кровельного покрытия, а также ремонт раздевалок, вестибюля, коридоров и пресс-центра. С ходом реконструкции ознакомился мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба администрации города.
С момента своего открытия в 1947 году стадион «Ракета» является важным местом для жителей поселка Дербышки и всего города. Площадь комплекса составляет порядка 6,8 тыс. кв. м., трибуны рассчитаны на 5 тысяч зрителей. На этой арене воспитано не одно поколение спортсменов.
Сегодня «Ракета» посещают около двух тысяч юных спортсменов, которые занимаются хоккеем с мячом, теннисом, бильярдом, спортивной аэробикой, самбо и единоборствами. Помимо регулярных тренировок, комплекс служит площадкой для проведения различных соревнований. Он также является домашней ареной для хоккейного клуба «Ак Барс-Динамо», выступающего в российской Суперлиге.
Для Дербышек стадион — целая история, связанная с хоккеем, подчеркнул мэр во время посещения спортивного комплекса.
«И что особенно приятно, в составе “Ак Барс-Динамо” есть местные ребята — и это 50 процентов команды. Для нас это показатель, когда половина команды — свои воспитанники», — цитирует градоначальника пресс-служба мэрии.
Сейчас идет четвертый этап реконструкции, он начался 30 март и должен завершиться ем к концу августа. В ходе этого этапа будут заменены инженерные системы первого этажа, включая вентиляцию, электроснабжение и пожарную сигнализацию. Также запланированы ремонт кровли с улучшенной тепло- и гидроизоляцией, и полная модернизация внутренних помещений, включая раздевалки, которые будут адаптированы под нужды разных видов спорта. Для спортсменов будут предусмотрены отдельные зоны, а также сушильные комнаты для экипировки.
Особое внимание уделяется вестибюлю, который станет «визитной карточкой» комплекса, превратившись в более открытое и функциональное пространство.
Спасибо Раису нашей республики. Были трудности с финансированием, но нашли решение — делали ремонт поэтапно: сначала холодильное оборудование, затем новый футбольный газон, подтрибунные помещения, раздевалки, сама детско-юношеская спортивная школа", — отметил Метшин.
Во время инспекции мэр пообщался с тренерами и спортсменами. Особо были отмечены успехи самбистки Виринеи Максимовой, победительницы европейских и мировых первенств.
Капитальный ремонт спортивного комплекса ведется поэтапно с 2022 года. После замены холодильных станций и мачт освещения, улучшено качество льда. Второй этап включал обновление спортивного ядра, прокладку новых труб под полем, устройство футбольного поля, беговых дорожек, а также гидроизоляцию трибун. В 2025 году были обновлены системы отопления и проведены частичные фасадные работы. На 2027 год запланированы масштабные фасадные работы лицевой части здания, включая облицовку, замену окон и обновление входных групп.
Фото: KZN.RU.