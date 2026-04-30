В Казани продолжается капитальный ремонт легендарного стадиона «Ракета»

Сейчас идет четвертый этап реконструкции, он начался 30 март и должен завершиться ем к концу августа. В ходе этого этапа будут заменены инженерные системы первого этажа, включая вентиляцию, электроснабжение и пожарную сигнализацию. Также запланированы ремонт кровли с улучшенной тепло- и гидроизоляцией, и полная модернизация внутренних помещений, включая раздевалки, которые будут адаптированы под нужды разных видов спорта. Для спортсменов будут предусмотрены отдельные зоны, а также сушильные комнаты для экипировки.