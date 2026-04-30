Речные маршруты запустили в Самаре с 30 апреля

Маршрут до Винновки будет работать с остановками в Шелехмети и на Нижнем Пляже. В будни рейсы отправляются утром и вечером, в выходные добавляется дневной рейс. Маршрут до Зольного включает остановки у Поляны имени Фрунзе, Ширяево, Богатыря и Солнечной Поляны. Маршрут до Гавриловой поляны будет ходить ежедневно с остановками у Поляны имени Фрунзе, Осипенко, Подгор и Пляжа. Расписание уже опубликовано на сайте перевозчика.