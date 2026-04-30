Более 900 млн рублей выделят на благоустройство трех районов Ростова

В Ростове на Дону выделят средства на благоустройство Железнодорожного, Советского и Ленинского районов города. Всего в рамках контрактов планируют потратить 919,4 млн рублей. Об этом можно судить по тендерам, открытым на сайте госзакупок.
Заказчиками выступили районные управления ЖКХ. Деньги поступят из бюджета Ростова-на-Дону. Заявки будут принимать примерно до середины мая. Исполнителей определят 18 и 19 мая.
Самую большую сумму — свыше 377 млн рублей — направят на благоустройство Советского района. Работы, планируемые в Железнодорожном районе, оценили в 310,8 млн рублей, в Ленинском районе — в 230,9 млн рублей.
С 1 июня в каждом из районов подрядчикам предстоит убирать и приводить в порядок улицы, дороги и прилегающие к ним территории. Работы затронут не только теплый сезон, но и зиму — поддерживать чистоту и порядок должны до конца 2026 года. Полный срок исполнения контрактов, включая приемку и оплату работ, продлится до 22 февраля 2027 года.
