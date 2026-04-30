В Ростове с 4 по 6 мая волонтеры раздадут георгиевские ленты

В Ростове-на-Дону действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, поэтому полностью охватить все праздничные площадки ко Дню Победы не удастся. Однако программа к 9 Мая все же будет. Тематические мероприятия пройдут в городских парках и муниципальных библиотеках. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику.
С 4 по 6 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленты на площади Гагарина, в парке Горького и на Театральной площади. Также 9 мая в городе запустят трамвай Победы. Он будет курсировать два часа по маршруту № 1, начиная с 13:00.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!