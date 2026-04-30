Российского туриста арестовали на Северном Кипре после драки с полицией

SHOT сообщает, что предприниматель из Санкт-Петербурга угодил за решетку на Северном Кипре в первый же день отпуска. Конфликт с полицией произошел после того, как мужчина выпил лишнего в ресторане и отказался дышать в алкотестер.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Инцидент произошел в популярном у туристов прибрежном городе Гирне. Мужчина только прилетел на отдых и сразу отправился в ресторан, где выпил лишнего. Когда Александр вышел на улицу, он столкнулся с местными полицейскими. Офицеры предложили россиянину проехать в участок для освидетельствования, но тот наотрез отказался дышать в алкотестер.

Когда стражи порядка попытались принудительно доставить мужчину в отделение, он напал на них. В ходе потасовки Александр сначала душил одного из полицейских, а затем сломал ему палец. Дебошира с трудом скрутили и отправили под арест на время расследования. По местным законам туристу грозит до четырех лет лишения свободы.