Российского туриста арестовали на Северном Кипре после драки с полицией

Инцидент произошел в популярном у туристов прибрежном городе Гирне. Мужчина только прилетел на отдых и сразу отправился в ресторан, где выпил лишнего. Когда Александр вышел на улицу, он столкнулся с местными полицейскими. Офицеры предложили россиянину проехать в участок для освидетельствования, но тот наотрез отказался дышать в алкотестер.
Когда стражи порядка попытались принудительно доставить мужчину в отделение, он напал на них. В ходе потасовки Александр сначала душил одного из полицейских, а затем сломал ему палец. Дебошира с трудом скрутили и отправили под арест на время расследования. По местным законам туристу грозит до четырех лет лишения свободы.