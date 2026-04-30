Заксобрание попросило Госдуму ускориться с введением штрафов для СИМ

По словам спикера Евгения Люлина, нижегородское заксобрание не стремится к запретительным инициативам, но пользователи электросамокатов должны соблюдать ПДД и нести ответственность за причиненные пешеходам травмы или ущерб. При этом нижегородские депутаты подчеркнули, что российский парламент уже полтора года не может окончательно оформить принятый в первом чтении закон.