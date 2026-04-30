Движение в центре Нижнего Новгорода не будут ограничивать в начале мая

В Нижнем Новгороде не будут ограничивать движение транспорта по площади Минина и ряду прилегающих улиц 1, 3, 5 и 7 мая. Об этом предупредили в городской администрации.
Напомним, в эти дни планировалось закрыть для проезда площадь Минина, Зеленский съезд, Нижне-Волжскую набережную и улицы Алексеевскую и Широкую. Ограничения должны были вводиться с 00:01 до 14:00 каждый день.
Как уточнили в мэрии, дорогу для машин перекрывать не будут. Маршруты общественного транспорта также останутся прежними.
