КХЛ рассказала о самом известном болельщике «Торпедо»

Губернатор Глеб Никитин поделился в своем канале видеороликом от КХЛ, посвященным настоящему символу поддержки нижегородского хоккея. Александр Васин, которого трибуны ласково называют Чингачгуком за его неизменный образ индейца, в обычной жизни уже 44 года управляет городским автобусом.
Для многих нижегородцев поездка в его автобусе — это часть предматчевого ритуала. Александр Сергеевич превратил свое рабочее место в мобильный филиал фан-зоны: салон украшен символикой «Торпедо», а сам водитель признается, что автобус для него — живое существо и верный друг.
«Это самый яркий, постоянный и известный всем из наших болельщиков. Но теперь он — самый известный водитель наших автобусов! Александр Сергеевич, так держать! Вы лучший!» — прокомментировал видео глава региона. Сам герой репортажа отмечает, что работа водителем и боление на трибунах для него неразделимы, а поддержка команды дает силы каждый день выходить на маршрут.
Ранее сообщалось, что в ХК «Торпедо» подвели итоги сезона 2025/26.