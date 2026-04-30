Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9‑балльные пробки сковали улицы Нижнего Новгорода перед майскими выходными

Вероятнее всего, нижегородцы уезжают за город на период трехдневных выходных.

Источник: Нижегородская правда

Девятибалльные пробки образовались на улицах Нижнего Новгорода в четверг вечером, 30 апреля. Дорожная обстановка отражена на Яндекс Картах.

Машины встали в заторы на выездах из города — на Московском шоссе, в районе Ржавки.

В верхней части города пробки образовались на улицах Ванеева, Белинского, Горького, Красносельской, Ошарской, проспекте Гагарина, площадь Лядова. В нижней части города красные зоны отмечаются на Сормовском шоссе, улицах Коминтерна, Федосеенко, Бурнаковской, Новикова-Прибоя, Молодежном проспекте.

Вероятнее всего, нижегородцы уезжают за город на период трехдневных выходных. Чем заняться в длинные майские выходные — читайте в спецматериале на сайте pravda-nn.ru.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские отели столкнулись с повышенным спросом в майские праздники.