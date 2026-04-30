9‑балльные пробки сковали улицы Нижнего Новгорода перед майскими выходными

Девятибалльные пробки образовались на улицах Нижнего Новгорода в четверг вечером, 30 апреля. Дорожная обстановка отражена на Яндекс Картах.
Машины встали в заторы на выездах из города — на Московском шоссе, в районе Ржавки.
В верхней части города пробки образовались на улицах Ванеева, Белинского, Горького, Красносельской, Ошарской, проспекте Гагарина, площадь Лядова. В нижней части города красные зоны отмечаются на Сормовском шоссе, улицах Коминтерна, Федосеенко, Бурнаковской, Новикова-Прибоя, Молодежном проспекте.
Вероятнее всего, нижегородцы уезжают за город на период трехдневных выходных.
