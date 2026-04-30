Московский поставщик пытается обанкротить ЗАО «Белшпала» за долг в полмиллиарда

В январе 2023 года ЗАО «Белшпала» обратилось в суд с заявлением о самобанкротстве, сообщив о долгах на сумму 583,9 млн руб. В феврале 2024 года в компании ввели процедуру наблюдения, временным управляющим утвержден Эдуард Бердник. В июле 2025 года производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения с основным кредитором ООО «Спецтрансстрой». Однако в феврале текущего года в рамках этого дела ООО «ТД Богатырь МСК» обратилось с заявлением о процессуальном правопреемстве, попросив заменить кредитора «Спецтрансстрой» на него в полном размере требования — 566,3 млн руб.