Дягилевский фестиваль 2026 в Перми определился с куратором и главным событием

До открытия главного культурного события года в Прикамье осталось чуть более месяца.

Источник: Комсомольская правда

Дирекция Дягилевского фестиваля в Перми назвала куратора Фестивального клуба. В 2026 году им станет музыкант и просветитель Ляля Кандаурова.

Программу ночных музыкальных событий составит журналист и куратор Денис Бояринов. Лекторами и гостями Фестивального клуба станут хорошо знакомы по прошлым событиям Ярослав Тимофеев, Владимир Мартынов, Олег Нестеров, Юрий Сапрыкин, Илья Кухаренко. С гостями также проведут творческие встречи участники основной программы фестиваля.

О главном событии Дягилевского фестиваля 2026 в Перми рассказала пресс-служба musicAeterna. Они пройдут в два его заключительных дня, 19 и 20 июня. Фестиваль закроет сценическая версия программы «Рамо. Звук света — 2». Исполнителями станут оркестр, хор и солисты musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Репетиции пройдут с 6 мая по 9 июня в Санкт-Петербурге, продолжатся уже в Перми.

Программа Дягилевского фестиваля 20226 в Перми и старт продажи билетов стану известны в ближайшие дни. Ведущие музыканты и артисты на нескольких концертных площадках города представят новые программы с 11 по 20 июня.