Дягилевский фестиваль 2026 в Перми определился с куратором и главным событием

О главном событии Дягилевского фестиваля 2026 в Перми рассказала пресс-служба musicAeterna. Они пройдут в два его заключительных дня, 19 и 20 июня. Фестиваль закроет сценическая версия программы «Рамо. Звук света — 2». Исполнителями станут оркестр, хор и солисты musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Репетиции пройдут с 6 мая по 9 июня в Санкт-Петербурге, продолжатся уже в Перми.