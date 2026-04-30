Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове отменили праздничный фейерверк на 9 Мая

Военный салют в Ростове на 9 Мая пока остается под вопросом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в этом году не будет праздничного фейерверка ко Дню Победы. Традиционно запуск фейерверков организует городская администрация, в то время как военный салют — задача Министерства обороны. Статус салюта пока остается неопределенным, так как информации о нем еще нет. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику.

Отметим, что в городе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Однако программа к 9 Мая все же состоится. В парках и муниципальных библиотеках пройдут тематические мероприятия.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!