В Ростове отменили праздничный фейерверк на 9 Мая

В Ростове в этом году не будет праздничного фейерверка ко Дню Победы. Традиционно запуск фейерверков организует городская администрация, в то время как военный салют — задача Министерства обороны. Статус салюта пока остается неопределенным, так как информации о нем еще нет. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику.