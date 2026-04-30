В MAX прокомментировали обвинения Cloudflare

Классификация Cloudflare вызвана «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта max.ru, а не основана на фактическом анализе кода». Об этом заявили в пресс-службе мессенджера MAX, комментируя обвинение в том, что МАХ является «шпионским приложением».
В пресс-службе российского мессенджера заявили, что MAX регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности.
«Все данные пользователей МАХ надёжно защищены», — цитирует его пресс-службу RT.