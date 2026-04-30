Депутаты ЗС НО приняли в первом чтении законопроект о едином цвете такси

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали введение единого цвета для такси. Все автомобили, согласно законопроекту, который был одобрен в первом чтении на заседании 30 апреля, должны быть окрашены в оранжевый цвет. За инициативу проголосовали 34 депутата, четверо воздержались. Подробнее о внесении изменений в ходе заседания рассказал председатель комитета ЗС НО по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.
В пояснительной записке отмечается, что соблюдение данного требования позволит пассажирам и контролирующим органам быстрее идентифицировать такси в потоке транспорта. Планируется, что предлагаемые изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.
«Данное требование не будет распространяться на автомобили, которые уже получили разрешение на перевозку пассажиров до принятия закона. Они будут работать в прежнем цвете до окончания срока действия разрешения, которое выдается на пять лет. Таким образом, автомобили, которые уже состоят в реестре такси, будут поэтапно изменять окраску кузова», — рассказал Солдатенков.
Он добавил, что на заседании комитета при рассмотрении данного аспекта возникли некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с предпринимательским сообществом.
«Например, такси бизнес-класса в Москве отличаются по цвету. Во-первых, это дорогие машины. Перекрашивать их… Учтите все замечания», — посоветовал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
