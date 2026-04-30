Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты ЗС НО приняли в первом чтении законопроект о едином цвете такси

Это позволит идентифицировать такси в общем потоке транспорта.

Источник: Время

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали введение единого цвета для такси. Все автомобили, согласно законопроекту, который был одобрен в первом чтении на заседании 30 апреля, должны быть окрашены в оранжевый цвет. За инициативу проголосовали 34 депутата, четверо воздержались. Подробнее о внесении изменений в ходе заседания рассказал председатель комитета ЗС НО по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

В пояснительной записке отмечается, что соблюдение данного требования позволит пассажирам и контролирующим органам быстрее идентифицировать такси в потоке транспорта. Планируется, что предлагаемые изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.

«Данное требование не будет распространяться на автомобили, которые уже получили разрешение на перевозку пассажиров до принятия закона. Они будут работать в прежнем цвете до окончания срока действия разрешения, которое выдается на пять лет. Таким образом, автомобили, которые уже состоят в реестре такси, будут поэтапно изменять окраску кузова», — рассказал Солдатенков.

Он добавил, что на заседании комитета при рассмотрении данного аспекта возникли некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с предпринимательским сообществом.

«Например, такси бизнес-класса в Москве отличаются по цвету. Во-первых, это дорогие машины. Перекрашивать их… Учтите все замечания», — посоветовал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что спрос на такси увеличится перед первыми майскими праздниками.