Как будут работать воронежские учреждения на праздниках

В связи с предстоящими майскими праздниками в Воронежской области изменится график работы медучреждений, МФЦ, ЗАГСа и других структур. Как регион будет жить и работать на длинных выходных — в материале vrn.aif.ru.
Медучреждения.
2, 10 и 11 мая поликлиники и женские консультации будут работать по графику субботнего дня, 1, 3 и 9 — по графику воскресенья.
Стационарные отделения продолжат работу в соответствии с графиком дежурств.
Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться круглосуточно в Воронежской клинической стоматологической поликлинике № 4 и Воронежской детской клинической стоматологической поликлинике № 2.
Службы СМП и медицины катастроф продолжат круглосуточную работу. Номер телефона скорой помощи — «03», с мобильного — «103». Также вызвать скорую можно по единому номеру службы спасения «112».
МФЦ.
1, 3, 9 и 10 мая в центрах «Мои Документы» выходные дни. 2 мая будут работать все СМАРТ-МФЦ региона. 4, 5, 6 и 7 мая центры будут работать по обычному графику. 8 мая рабочий день будет сокращен на один час. 11 мая услуги в электронном виде можно будет получить в СМАРТ-МФЦ Воронежа, в Борисоглебске, Лисках, Россоши, Новой Усмани и в СМАРТ-МФЦ «Град». В других филиалах этот день нерабочий. С 12 мая филиалы МФЦ вернутся к работе в привычном режиме.
Почта.
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений сократится на один час.
1 и 9 мая будут выходными для большинства отделений. Офисы, оказывающие услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме.
«В праздничные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов», — добавили в пресс-службе АО «Почта России».
Уточнить расписание работы или найти ближайшее открытое отделение можно на сайте.
ЗАГС.
Территориальные отделы ЗАГС в районах Воронежской области не будут работать 1, 3, 4, 9, 10 мая. 2, 5, 6, 7 мая — рабочие дни. 11 мая будут принимать заявления только на регистрацию смерти. С 12 мая отделы начнут работать по прежнему графику работы.
1, 3, 9, 10, 11 мая будут закрыты территориальный отдел ЗАГС № 1 на площади Ленина, 11 и ЗАГС № 2 на улице 25 Января, 4. Рабочие дни — 2, 4, 5, 6, 7, 8 мая. С 12 мая работа возобновится в привычном режиме.
Для территориальных отделов ЗАГС № 3 на улице Карпинского, 2 и ЗАГС № 4 на улице Олеко Дундича, 23 выходными станут 1, 3, 4, 9, 10 и 11 мая. 2, 5, 6, 7 мая отелы будут работать по обычному графику.
Территориальный отдел ЗАГС № 5 на Ленинском проспекте, 154 не будет работать 1, 3, 9 и 10 мая. Принимать заявления в отделе будут 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая. В понедельник, 11 мая, работа возобновится в прежне режиме.
Выплаты.
Пенсии и другие выплаты за 5, 12, 15 и 21 мая поступят на банковские карты в привычные для получателей дни, сообщает Отделение СФР по региону.
Доставка выплат почтой будет производиться по режиму работы почтовых отделений:
7 мая — за 9 мая;
8 мая — за 10 мая;
с 11 мая в обычном режиме.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за апрель будет начислено 8 мая.