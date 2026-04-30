Общественники в Ростове просят вернуть Парамоновские склады государству

Общественники в Ростове-на-Дону просят забрать у частника Парамоновские склады и создать на этой территории этнографический музей под открытым небом с доступом к родникам. Об этом сообщает «Городской репортер».
Издание ссылается на активистку движения «Городской патруль» Елену Хатламаджиян.
— Пришла пора вновь уделить внимание этому объекту, так как ситуация по Парамонам крайне нелегкая. Написали письмо губернатору с просьбой о личном приеме, — написала в соцсетях Елена Хатламаджиян.
По словам общественников, объект культурного наследия федерального значения разрушается уже несколько лет. На территории просят укрепить стены, сделать временные кровли, законсервировать уцелевшие постройки комплекса, а также благоустроить прилегающую территорию.
