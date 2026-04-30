Студенты из Махачкалы оценили ход ремонта трассы Буйнакск — Кизилюрт

Ремонт автомобильной дороги Буйнакск — Кизилюрт на участке с 22-го по 41-й километр проводится в Республике Дагестан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Учащиеся Автомобильно-дорожного колледжа Махачкалы посетили место работ, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Так, будущим специалистам дорожной отрасли подробно рассказали о видах выполняемых работ. Ранее уже уложили новый асфальт, а на данном этапе специалисты приступили к обустройству обочин и нанесению разметки. Далее там также установят барьерные ограждения, сигнальные столбики и новые дорожные знаки.
Уточним, что в 2025 году уже было введено в эксплуатацию 10 километров обновленной дороги. Полностью завершить ремонт на оставшемся девятикилометровом участке планируется в сентябре этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.