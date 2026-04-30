Пенсионеров Подмосковья приглашают на конкурс компьютерной грамотности

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету — 2026», проводимый в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Принять участие приглашают в том числе и жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Стать участниками могут пенсионеры и граждане старше 50 лет, а также пенсионеры-инвалиды, которые научились пользоваться компьютером и интернетом самостоятельно или на курсах. В этом году будут представлены следующие номинации: «Мои интернет-достижения», «Моя интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Я волонтер!» и специальная номинация для преподавателей «Авторские методики преподавания».
Для участия необходимо подать заявку на сайте в разделе «Конкурс» и загрузить свою работу в соответствии с выбранной номинацией, а также две личные фотографии. Заявки на конкурс принимаются до 27 октября. Подведение итогов запланировано на декабрь этого года.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.