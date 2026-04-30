Ветеранам Петербурга перечислили выплаты ко Дню Победы

По 10 тысяч рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники. По 5 тысяч — вдовы погибших фронтовиков и все, кто родился по 3 сентября 1945 года. Выплаты охватят почти 183 тысячи человек, бюджет направил на это более 1 млрд рублей.