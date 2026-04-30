В Красноярске наградили победителей эколого-исследовательского конкурса

Церемония награждения победителей краевого эколого-исследовательского конкурса «Транжиры и творцы… чья возьмет?» состоялась в Красноярске, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона. Состязания провели в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Напомним, конкурс организовала общественная организация «Зеленый кошелек» при поддержке палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи края. Участие приняли образовательные и социально-культурные учреждения региона — всего 65 работ от 26 организаций из 9 территорий.
Участники проводили собственные исследования. Они анализировали соотношение упаковки и товара, оценивали возможность переработки материалов, изучали информацию о производителях и направляли им «зеленые письма» с предложениями по снижению экологической нагрузки.
В награждении приняли участие представители экологического сообщества и общественных организаций края. Ребята из творческой студии «Старина по-новому» продемонстрировали коллекцию сценических костюмов, созданных из использованной упаковки. Победителям вручили дипломы и памятные призы, в том числе от национального парка «Столбы».
