На детской железной дороге в Челябинске стартовал летний сезон

Расписание на 1 мая уже известно, его разместили в группе Челябинской детской железной дороги во «ВКонтакте». Раритетный паровоз в этот день поведёт поезда № 5 и № 7 от станции Звёздная в 12:40 и 14:51 Цены на билеты в этом году такие: туда и обратно — 300 рублей для детей от трёх до десяти лет и 350 рублей для взрослых, а в одну сторону — 250 и 300 рублей соответственно. Малыши до трёх лет катаются бесплатно.