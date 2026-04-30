На детской железной дороге в Челябинске стартовал летний сезон

В четверг, 30 апреля, в челябинском парке Гагарина начались летние пассажирские перевозки на детской железной дороге. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, в этом сезоне жители и гости города смогут прокатиться на поезде с раритетным паровозом во главе.

Источник: ЮУЖД

— Старт движению в этом году впервые дал не современный тепловоз, а настоящий раритет — исторический паровоз серии 157С-24, который по результатам голосования получил имя «Южик» (сокращённо от «юный железнодорожник»). Кстати, этот красавец будет курсировать по особым праздничным датам, так что у вас тоже будет шанс прокатиться, — рассказали в ЮУЖД.

Железнодорожники добавили, что в этом году Челябинск стал первым городом в России, где вагоны малой магистрали получили стильный дизайн в фирменной серо-красной ливрее РЖД. Интерьеры тоже обновили — теперь кататься будет ещё уютнее.

Расписание на 1 мая уже известно, его разместили в группе Челябинской детской железной дороги во «ВКонтакте». Раритетный паровоз в этот день поведёт поезда № 5 и № 7 от станции Звёздная в 12:40 и 14:51 Цены на билеты в этом году такие: туда и обратно — 300 рублей для детей от трёх до десяти лет и 350 рублей для взрослых, а в одну сторону — 250 и 300 рублей соответственно. Малыши до трёх лет катаются бесплатно.

️Постоянное расписание поездов на этот сезон сотрудники детской железной дороги пообещали опубликовать позднее.