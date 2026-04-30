В Минеральных Водах обсудили развитие креативных индустрий

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр экономического развития России Максим Решетников приняли участие в деловом завтраке «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста», который состоялся на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах, сообщили в Минэкономразвития РФ.
По итогам 2025 года доля креативной экономики в ВВП достигла 4,2%, а валовая добавленная стоимость составила 8,3 трлн рублей — это сопоставимо с сельским хозяйством, туризмом и строительством. При этом креативные индустрии растут в четыре раза быстрее экономики в целом: 56% за пять лет в сопоставимых ценах, в то время как рост ВВП составил 15%.
«Мы собрались на Северном Кавказе не случайно — это действительно самый креативный регион страны. Основой этой креативности является то, что Кавказ сегодня активно развивается. Здесь растет численность населения. Здесь очень молодое поколение, культурные традиции и идентичность, развиваются современные новые сферы экономики, в том числе это и туризм. Креативная экономика — это прямой ответ на вызовы региона», — заявил вице-премьер.
Этот динамичный рост, отметил Александр Новак, во многом обеспечивают молодые предприниматели. По данным Минэкономразвития РФ, на 1 апреля 2026 года в креативных индустриях насчитывалось 451 тыс. малых и средних предприятий, из которых 342 тыс. — индивидуальные предприниматели, причем 40% из них составляет молодежь до 35 лет, тогда как в целом по МСП этот показатель составляет 23%.
«Сегодня почти 80% всей креативной экономики сосредоточено в 10 крупных регионах. И половина всей “креативки” — это Москва. При этом на Северном Кавказе заложен большой потенциал в развитии этого направления, учитывая структуру экономики, где преобладает не промышленность, а в основном туризм, сельское хозяйство, развитие транспортной инфраструктуры», — сообщил Александр Новак.
Как отметил в свою очередь Решетников, ключевой вызов для креативных индустрий — найти баланс между творчеством и экономикой. По его словам, необходимо смотреть на сектор прежде всего как на совокупность рынков и объект для инвестиций: важно понимать, на какой рынок и с каким продуктом выходит предприниматель.
При этом потенциал Северного Кавказа министр связал с растущим туристическим потоком, который уже формирует готовый рынок сбыта, а также с местными производствами, способными кратно нарастить добавленную стоимость за счет креативной составляющей, — при условии грамотного маркетинга и продвижения собственных марок.
