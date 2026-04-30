В Севастополе продлили отопительный сезон

Отопительный сезон в Севастополе продлили до понедельника, 4 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Принял решение продлить отопительный сезон в Севастополе до 4 мая», — рассказал он.
Глава города-героя добавил, что ранее прекратить подачу тепла собирались в пятницу, 1 мая. Однако свои коррективы внесла погода. Севастопольский губернатор пояснил, что в ближайшие дни будет довольно прохладно.
Поэтому, чтобы в домах и социальных учреждениях было тепло, немного продлим подачу отопления.