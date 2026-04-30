Казанские школьницы стали призерами олимпиады по французскому языку

Ученицы десятого класса гимназии № 33 Авиастроительного района города Казани Елизавета Игнатьева и Полина Никифорова стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по французскому языку, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Состязание проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети».
Заключительный этап состоялся с 16 по 21 апреля в Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве. Участники прошли письменный и устный туры, где требовалось не только знание грамматики и лексики, но и владение разговорной речью. Напомним, победители и призеры Всероссийской олимпиады могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю соревнования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.