В Подмосковье спасли мужчину, чихнувшего «внутрь себя»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врачи спасли мужчину, который сломал гортань после неудачного чиха, сообщил Минздрав Московской области.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Пушкинскую больницу. Он чихнул «внутрь себя», зажав нос пальцами, и услышал хруст в горле. Позже возник отек шеи и щек. Во время обследования ему диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему.
«Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, и воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани. Такое состояние лечится консервативно. Пациенту была назначена гормональная терапия, антибиотики и полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился. Основное — лежать, не кашлять и не чихать. Разговаривать было можно», — рассказал врач-отоларинголог Михаил Дорош.
В ведомстве уточнили, что под наблюдением врачей мужчина находился неделю: за это время отек практически спал, боли уменьшились, в результате пациента выписали из больницы.
В Минздраве также напомнили о рекомендации не чихать «внутрь себя». Сдержанное дыхание может привести к повреждениям слизистой оболочки носа, барабанной перепонки, сосудов глаза, носовых пазух и головной боли. Если неудобно чихать нормально, лучше сделать это в локоть.