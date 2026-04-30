В Подмосковье спасли мужчину, чихнувшего «внутрь себя»

«Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, и воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани. Такое состояние лечится консервативно. Пациенту была назначена гормональная терапия, антибиотики и полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился. Основное — лежать, не кашлять и не чихать. Разговаривать было можно», — рассказал врач-отоларинголог Михаил Дорош.