Власти решили отключить отопление в квартирах Минска со 2 мая

Мингорисполкомом принял решение о завершении отопительного сезона в Минске, сообщила пресс-служба исполкома.
Так, в четверг, 30 апреля, стало известно о принятом Мингорисполкомом решении о завершении отопительного сезона в белорусской столице. С 30 апреля отопление отключат в общественных, административных зданиях и промышленных организациях.
С субботы, 2 мая, батареи станут холодными уже и в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах, учреждениях образованиях, кроме школ и детских садов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал прекратить «бешеную стройку жилья» в Минске.
