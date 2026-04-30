Управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о продуктах для людей с ограничениями

Ипотека — это долгосрочное обязательство, требующее регулярных платежей. Для людей с инвалидностью, чей доход может быть ограничен или зависеть от состояния здоровья, любая непредвиденная ситуация — обострение болезни, повышение группы инвалидности, необходимость длительного лечения — может стать серьезным испытанием. В таких случаях страховка жизни и здоровья становится не просто «галочкой» в договоре с банком, а реальной гарантией того, что при наступлении этих непредвиденных серьезных обстоятельств со здоровьем, оставшиеся обязательства по ипотеке за клиента выплатит страховая компания. Таким образом, человек с инвалидностью сможет сконцентрироваться на дальнейшем лечении, а не переживать о том, как ему или его семье выплачивать ипотеку дальше.