Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках 30 апреля

Заторы сковали дороги по всему городу от центра до заречной части.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 30 апреля, в сокращенный предпраздничный день перед Первомаем, Нижний Новгород погрузился в девятибалльные пробки. Сервис «Яндекс. Карты» фиксирует плотные заторы по всему городу.

Верхняя часть города встала особенно плотно. Площадь Минина и Пожарского оказалась в центре заторов: багровые линии уходят на Варварскую и Алексеевскую, а рядом забиты Большая Печерская, Минина, Ковалихинская, Ванеева и Ошарская. Вокруг сквера имени Горького стоят Звездинка с Малой Покровской, пробки от которых перекинулись на Большую Покровскую и дотянулись до улицы Крупской и Белинского, так что проезд у ТЦ «Небо» тоже затруднен. Плотно на улицах Максима Горького, Барминской, Красносельской и Студенческой. Проспект Гагарина еле движется, Окский съезд и Мызинский также мост загружены.

Не легче и в нижней части города. От Мызинского моста пробка тянется по улицам Баумана, Героя Попова, Новикова Прибоя, Глеба Успенского и Адмирала Нахимова. У Московского вокзала движение остановилось на Советской, Должанской, Литвинова и Чкалова. Московское шоссе оказалось загружено вместе с прилегающими Комсомольским шоссе, Кузбасской и Сормовским шоссе.

Впрочем, эти пробки лишь короткая остановка перед майскими выходными. Впереди теплая погода, а значит, и традиционные шашлыки не за горами. Где в городе можно спокойно развести огонь и приготовить мясо, мы уже писали.

