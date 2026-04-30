Нижний Новгород сковали 8-балльные пробки перед майскими праздниками

Нижний Новгород замер в многокилометровых заторах в канун майских праздников. По данным сервиса «Яндекс. Карты», уже к середине дня плотность движения достигла 8 баллов. Основной причиной коллапса стал массовый выезд нижегородцев за город, а также традиционный вечерний час пик, усиленный предпраздничным ажиотажем.
В нагорной части города движение практически парализовано в центре: стоят площади Лядова и Сенная, улицы Ванеева и Барминская. Серьезные затруднения наблюдаются на проспекте Гагарина, Нижне-Волжской набережной и Казанском съезде. Дополнительным фактором стали дорожные работы — в частности, реконструкция путей на перекрестке Ванеева и Надежды Сусловой, а также ограничения на дублере проспекта Гагарина.
В заречной части наиболее сложная ситуация зафиксирована в районе Московского вокзала, на Сормовском и Московском шоссе (особенно в районе Лесного Городка). Традиционно «бордовыми» стали улица Новикова-Прибоя и Мызинский мост, а также улицы Сергея Акимова, Героя Попова и Баумана.
