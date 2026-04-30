Жители пятиэтажки в Советске уже три месяца мучаются без горячей воды

В одном из жилых домов на Жилинском шоссе в Советске уже с февраля нет отопления и горячей воды. На это горожане пожаловались на официальной странице губернатора Калининградской области во «ВКонтакте».
Как рассказала «Клопс» одна из активисток дома по имени Анна, холодно у них в квартирах впервые стало ещё в 2024 году. Люди возмущались, писали во все инстанции, и в результате к марту добились смены управляющей компании. Ненадолго стало теплее. Но тут же случилась новая беда.
"Нормализовали на тот момент отопление, — говорит Анна, — однако почти сразу же сняли скоростники для подачи горячей воды. До этого момента она была. Видимо, они всё-таки были рабочие?
Управляющая компания провела собрание собственников, прошлись по квартирам, сказали, мол, подпишите здесь — вам поставят новые скоростники (скоростные водонагреватели — ред.), и будет горячая вода. Люди и поставили подписи. А потом оказалось, по решению этого собрания мы платим дополнительную сумму.
Только за что — честно, я не знаю! По итогу с нас берут бешеные деньги, а горячей воды нет!".
Сумма в квитанции за капремонт для семьи Анны выросла почти до 1 500 рублей.
Согласно официальному ответу новой управляющей компании, который женщина получила на прошлой неделе, пятиэтажке требуется капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения. Для этого предыдущая УК даже создала специальный счёт, а новая получила возможность им распоряжаться после проведённого собрания и заручилась согласием хозяев квартир на ремонт.
Дело за малым — провести работы. На этот счёт людям никакой конкретики не сообщили: «указанное решение собственников будет исполнено в установленный срок», — обтекаемо значится в документе.
Анну и её соседей, которые третий месяц поливаются в душе из ковшика, такой ответ не устроил. Люди жалуются, что не могут провести вовремя поверку счётчиков, что счета за электричество растут из-за бойлеров и обогревателей.
А детей как мыть? — говорит жительница дома Наталья Щ. — Снова в тазиках? Да уже самим неудобно так же мыться! Уже, честное слово, надоело!".
Представитель министерства регионального контроля, который связался с жителями в паблике губернатора, обнадёжил. «Управляющая компания заказала оборудование, оно уже в пути, — заверил чиновник. — Ориентировочно доставка займёт две недели, после чего новые скоростники установят на систему горячего водоснабжения. Сотрудники управляющей компании постепенно устраняют неисправности в вашем доме».
Также людям сообщили, что специалисты министерства объяснили сотрудникам УК, как правильно информировать население о ремонте и его сроках.
Однако и этот виток развития истории вызвал у советчан недоумение. Дело в том, что в их домовом чате эту тему обсуждают постоянно. И только накануне представитель УК сообщил, что…
Работы не производятся по не зависящим от компании причинам. Ожидаем одобрения от МРК".
В ответ на это чиновник из названного министерства пообещал уточнить информацию и «вернуться с ответом в начале следующей недели». Но майские праздники жителям пятиэтажки так или иначе предстоит встречать с тазиками наперевес. А тем временем, как пишут в домовом чате, на некоторых этажах упал и напор струи из холодного крана.
