Более 1,1 млн книг забронировали горожане в сервисе «Библиотеки Москвы»

Свыше 1,1 миллиона издании было забронировано в сервисе «Библиотеки Москвы» за пять лет, сообщили в департаменте информационных технологий столицы. Создание и развитие массовых социально значимых услуг в электронной форме, соответствуют задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уточним, сервис начал работу в апреле 2021 года. Он предоставляет доступ к электронному каталогу всех городских библиотек. С его помощью можно быстро найти произведение по автору, названию, издательству или другим параметрам. Достаточно ввести запрос, чтобы узнать, есть ли нужная книга в наличии.
Только в первом квартале 2026-го горожане почти 70 тысяч раз забронировали издания и более 118 тысяч раз воспользовались функцией продления срока возврата книги. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для доступа ко всем возможностям сервиса требуется единый читательский билет. Его можно оформить онлайн либо в любой городской библиотеке, где он выдается в виде пластиковой карты.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.