Губернатор Беспрозванных встретился с новым послом РФ в Польше Георгием Михно

В Калининграде прошла встреча губернатора Алексея Беспрозванных с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил регион в этой должности по пути в Варшаву. Собеседники обсудили взаимодействие области с сопредельным государством в нынешних внешнеполитических условиях, вопросы безопасности и преодоления санкционных ограничений со стороны стран ЕС.
«Я счёл очень важным по пути в Варшаву посетить Калининградскую область, самый западный регион нашей страны, непосредственно граничащий с Польшей, и встретиться с вами, чтобы обсудить вопросы, которые будут полезны мне в работе посла», — отметил Георгий Михно.
Алексей Беспрозванных поблагодарил дипломатов за внимание к советским мемориалам и могилам красноармейцев в Польше. Накануне представители посольства возложили цветы на одном из крупнейших в Европе захоронений советских воинов — в польском Бранёво.
«К сожалению, ежегодное возложение цветов там в последние несколько лет по очевидным причинам проходит без участия калининградской делегации. Я благодарен вашим коллегам за продолжение этой традиции. С вашей помощью в памятные даты цветы от правительства и жителей нашего региона по-прежнему появляются у могил павших бойцов Красной армии», — заявил губернатор.
Беспрозванных также рассказал послу о юбилейных мероприятиях в честь 80-летия Калининградской области и пригласил его принять участие в самых значимых из них.