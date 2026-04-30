Коммунальные службы Петербурга переходят на усиленный режим работы

На период майских праздников теплоэнергетический и электросетевой комплексы Санкт-Петербурга мобилизуют дополнительные силы. Круглосуточное дежурство будут нести 286 аварийных бригад, около 1 400 специалистов и 120 единиц техники в день. Подготовлены резервные источники электро- и теплоснабжения на случай нештатных ситуаций, сообщает телеканал «78».