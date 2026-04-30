Стартовал седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал 28 апреля. Он является частью нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе конкурса.
Регистрация для школьников 1−7-х классов и старшеклассников из-за рубежа открыта до 30 мая, для команд образовательных организаций — до 14 июня, а для старшеклассников и учащихся ссузов — до 19 июня на платформе конкурса. Принять участие в «Большой перемене» можно по одному из 12 направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, добровольчество, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.
Школьников 1−4-х классов ждет онлайн-знакомство, марафон развития, онлайн-собеседование. Очный финал для них пройдет в декабре 2026 года в Москве. Победители конкурса могут быть приглашены в семейное путешествие.
Учащихся 5−7-х классов на «Большой перемене» ждет дистанционный этап, онлайн-собеседование и очный финал. Они смогут пройти тестирование на определение особенностей личности ребенка, эрудицию и логику, а также рассказать о своих интересах, увлечениях и проектах. Финал конкурса для учеников 5−7-х классов традиционно состоится в июле в Международном детском центре «Артек». Победители получат возможность отправиться в уникальное образовательное «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. А педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди учеников 5−7-х классов, получат приз в 100 тыс. рублей и смогут пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».
Школьники 8−10-х классов и учащиеся колледжей и техникумов в новом сезоне смогут участвовать как индивидуально, так и командой. На дистанционном этапе они пройдут тесты на выявление сильных сторон, профориентацию и тип интеллекта, а также подготовят видеовизитку, напишут эссе и расскажут о своей волонтерской деятельности. Участников ждут обучения по информационной безопасности и финансовой грамотности. Также будут созданы специальные адаптационные возможности и поддерживающая среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На этапе подготовки к полуфиналам появится новое задание для участников старших категорий — волонтерская деятельность в своем регионе. На очных этапах их будет ожидать региональная полезная программа, в которой они встретятся с реальными задачами и смогут внести собственный вклад в развитие регионов и страны.
Финал для школьников 8−10-х классов состоится осенью в МДЦ «Артек», для студентов СПО — в Нижнем Новгороде. Победители получат до 1 миллиона рублей на обучение или реализацию проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз. Педагоги-наставники победителей «Большой перемены» получат денежную премию от 50 до 200 тыс. рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.