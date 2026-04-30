Стартовал седьмой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Школьники 8−10-х классов и учащиеся колледжей и техникумов в новом сезоне смогут участвовать как индивидуально, так и командой. На дистанционном этапе они пройдут тесты на выявление сильных сторон, профориентацию и тип интеллекта, а также подготовят видеовизитку, напишут эссе и расскажут о своей волонтерской деятельности. Участников ждут обучения по информационной безопасности и финансовой грамотности. Также будут созданы специальные адаптационные возможности и поддерживающая среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На этапе подготовки к полуфиналам появится новое задание для участников старших категорий — волонтерская деятельность в своем регионе. На очных этапах их будет ожидать региональная полезная программа, в которой они встретятся с реальными задачами и смогут внести собственный вклад в развитие регионов и страны.