В Воронеже провели семинар для экспертов демонстрационного экзамена

Практический семинар: «Деятельность экспертов демонстрационного экзамена (ДЭ) в решении актуальных вопросов и проблемных ситуаций в 2026 году» состоялся в Воронеже в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
На семинаре более 350 участников смогли рассмотреть вопросы по ознакомлению с нормативными документами, справочным и методическим материалами, касающимися проведения демонстрационного экзамена в колледжах и техникумах. На практической части они разобрали функции цифровых платформ федерального оператора демонстрационного экзамена Института развития профессионального образования и этапами деятельности при проведении ДЭ. Кроме того, участники ознакомились с процедурой оценивания результатов выполнения заданий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.