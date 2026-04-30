Венгерский хирург спас мужчину, проведя операцию на открытом сердце прямо на улице

Транспортировка в больницу могла привести к гибели пациента.

Источник: Клопс.ru

Венгерский хирург Жолт Дубоцки, главный врач Национального института онкологии, спас пациента с ножевым ранением, выполнив экстренную операцию на улице. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 30 апреля.

Дубоцки дежурил на санитарном вертолёте как волонтёр, когда бригада получила вызов к 30‑летнему мужчине. По словам врачей, у пациента было ножевое ранение в сердце, и его состояние оставляло лишь несколько минут на спасение. Транспортировка в больницу могла привести к гибели.

«По прибытии диагноз был ясен: пациенту оставалось жить всего несколько минут… операцию необходимо провести немедленно, на месте», — сообщили в институте.

Хирург вскрыл грудную клетку прямо на улице и за семь минут сшил бьющееся сердце, стабилизировав состояние пострадавшего для дальнейшего лечения. В учреждении отметили, что такое вмешательство «беспрецедентно для Венгрии и редкое даже в Европе».

Сам Дубоцки пояснил, что в чрезвычайной ситуации стерильность не всегда является критическим фактором — решающими становятся скорость и эффективность действий.

