Более 22 тысяч крымчан выбрали объекты благоустройства

На обсуждение было вынесено 24 территории.

Свыше 22 тысяч жителей Крыма сделали свой выбор на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства за первую неделю, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Уточняется, что всего на обсуждение было вынесено 24 общественных территории в девяти муниципалитетах Крыма. Это Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Саки, Феодосия, Алушта, Белогорск, Симферополь и поселок городского типа Раздольное. Принять участие в голосовании смогли жители, которым исполнилось 14 лет. Сделать выбор можно на платформе. Отдать свой голос также помоглали волонтеры, которые работают в общественных местах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше