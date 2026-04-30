Более 22 тысяч крымчан выбрали объекты благоустройства

Свыше 22 тысяч жителей Крыма сделали свой выбор на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства за первую неделю, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Уточняется, что всего на обсуждение было вынесено 24 общественных территории в девяти муниципалитетах Крыма. Это Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Саки, Феодосия, Алушта, Белогорск, Симферополь и поселок городского типа Раздольное. Принять участие в голосовании смогли жители, которым исполнилось 14 лет. Сделать выбор можно на платформе. Отдать свой голос также помоглали волонтеры, которые работают в общественных местах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.