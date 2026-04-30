В Рефтинском Свердловской области провели день пожарной безопасности

Участники прошли мастер-класс по оказанию первой помощи: они оценивали состояние пострадавшего, учились делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, останавливать кровотечение и накладывать повязки. Все желающие попробовали использовать огнетушитель, изучили, как развертывать пожарный рукав и направлять струю воды. Кроме того, для гостей организовали выставку пожарной спецтехники, где можно было осмотреть оборудование и сфотографироваться в кабине пожарной машины.