В Рефтинском Свердловской области провели день пожарной безопасности

Мероприятие по гражданской обороне и пожарной безопасности состоялось 25 апреля в Рефтинском городском округе Свердловской области, сообщили в администрации муниципалитета. Проведение инициатив и событий для всей семьи, в том числе по повышению культуры безопасности жизнедеятельности, отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Участники прошли мастер-класс по оказанию первой помощи: они оценивали состояние пострадавшего, учились делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, останавливать кровотечение и накладывать повязки. Все желающие попробовали использовать огнетушитель, изучили, как развертывать пожарный рукав и направлять струю воды. Кроме того, для гостей организовали выставку пожарной спецтехники, где можно было осмотреть оборудование и сфотографироваться в кабине пожарной машины.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.