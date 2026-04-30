Как будут работать медучреждения Воронежской области в майские праздники?

Режим работы медицинских учреждений Воронежской области изменится на майские праздники. График опубликовали на официальном сайте регионального министерства здравоохранения в четверг, 30 апреля.
В поликлиниках 1, 3 и 9 мая объявлены выходными днями. 2, 10 и 11 мая приём пациентов будет осуществляться по графику субботнего дня, то есть сокращённому. Кабинеты и отделения неотложной помощи будут работать в соответствии с графиком работы поликлиники.
Женские консультации будут закрыты 1, 3 и 9 мая. По графику субботнего дня учреждения будут функционировать 2, 10 и 11 мая. При этом часть из них в указанные даты сохранит приём по графику обычного рабочего дня, а какая-то наоборот не будет работать. Воронежцам рекомендуют уточнять график работы в самих женских консультациях.
Стационары города и области на майские праздники закрываться не будут. Врачи продолжат работать в круглосуточном режиме. В таком же формате будут функционировать службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Номер телефона скорой помощи — «03», с мобильного — «103». Также вызвать скорую можно по единому номеру службы спасения «112».
Неотложная стоматологическая помощь также будет оказываться круглосуточно. Взрослые смогут обратиться в стоматологическую поликлинику № 4 на Челюскинцев, 136, а дети — в стоматологическую поликлинику № 2 на Ватутина, 16.
Сотрудники Воронежского областного патологоанатомического бюро будут работать с 8:00 до 14:00 несколько дней: 1, 3, 9 и 11 мая. Учреждение будет открыто круглосуточно на приём тел 2 и 10 мая. В остальные дни работа бюро будет осуществляться в обычном режиме.
В Воронежском областном бюро судебно-медицинской экспертизы выходными днями объявлены 1, 3, 9 и 11 мая. 2 и 10 мая учреждение будет открыто с 8:00 до 13:00. В другие дни бюро будет работать по стандартному графику.