Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Начался отсчёт нового времени»: на месте Дома Советов в Калининграде создадут парк «Россия»

Совет по культуре при губернаторе одобрил концепцию развития территории бывшего Дома Советов в Калининграде. Здесь появится ландшафтный парк «Россия» с филиалом национального центра «Россия». Решение назвали историческим. Первый заместитель губернатора Валерий Шерин подчеркнул: на этой территории не будет ни делового кластера, ни торговых центров, ни…

Источник: Янтарный край

Первый заместитель губернатора Валерий Шерин подчеркнул: на этой территории не будет ни делового кластера, ни торговых центров, ни жилья. «Эта территория должна обрести своё звучание, прежде всего смысловое: парк “Россия”, включающий ландшафтный парк и здание национального центра», — пояснил Шерин.

Концепцию представило архитектурное бюро «Другая архитектура». Его главный архитектор Владимир Панифедов отметил: «Мы формируем современный объект, интегрированный в ландшафт. В итоге мы имеем больше чем здание и больше чем ландшафтный парк».

Член Союза архитекторов России Вячеслав Генне связал проект с патриотическим воспитанием: «Патриотизм — это когда ты гордишься местом, где ты живёшь. А если ты гордишься — значит, там очень комфортная среда. Значит, были приняты правильные решения».

Директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская назвала день историческим: «Начался отсчёт нового времени по оживлению этой площади, которая долго меняла концепции и облик. Все были едины — это не коммерческая застройка, не деловые небоскрёбы. Это большое общественно-культурное пространство».

Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин уточнил: пока утверждена только идеологическая концепция. Детали — транспортная инфраструктура, благоустройство, архитектурный облик — ещё предстоит проработать экспертам.

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил в течение месяца собрать концептуальные предложения и включить проект в инвестпрограмму «80−85» с федеральным финансированием. «Мы все сейчас находимся в точке, когда мы можем сформировать центр нашего города, центр нашего региона», — заключил глава региона.

Члены совета также обратили внимание на доступность для маломобильных граждан — это поручено отработать главе администрации Елене Дятловой. А также на интересы молодёжи и людей «серебряного возраста».

На том же заседании одобрили установку у Кафедрального собора Христа Спасителя памятника князю Владимиру. Шестиметровая бронзовая фигура с крестом в правой руке будет возвышаться на постаменте. Общая высота — 10,5 метра.

