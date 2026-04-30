«Начался отсчёт нового времени»: на месте Дома Советов в Калининграде создадут парк «Россия»

Совет по культуре при губернаторе одобрил концепцию развития территории бывшего Дома Советов в Калининграде. Здесь появится ландшафтный парк «Россия» с филиалом национального центра «Россия». Решение назвали историческим.
Первый заместитель губернатора Валерий Шерин подчеркнул: на этой территории не будет ни делового кластера, ни торговых центров, ни жилья. «Эта территория должна обрести своё звучание, прежде всего смысловое: парк “Россия”, включающий ландшафтный парк и здание национального центра», — пояснил Шерин.
Концепцию представило архитектурное бюро «Другая архитектура». Его главный архитектор Владимир Панифедов отметил: «Мы формируем современный объект, интегрированный в ландшафт. В итоге мы имеем больше чем здание и больше чем ландшафтный парк».
Член Союза архитекторов России Вячеслав Генне связал проект с патриотическим воспитанием: «Патриотизм — это когда ты гордишься местом, где ты живёшь. А если ты гордишься — значит, там очень комфортная среда. Значит, были приняты правильные решения».
Директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская назвала день историческим: «Начался отсчёт нового времени по оживлению этой площади, которая долго меняла концепции и облик. Все были едины — это не коммерческая застройка, не деловые небоскрёбы. Это большое общественно-культурное пространство».
Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин уточнил: пока утверждена только идеологическая концепция. Детали — транспортная инфраструктура, благоустройство, архитектурный облик — ещё предстоит проработать экспертам.
Губернатор Алексей Беспрозванных поручил в течение месяца собрать концептуальные предложения и включить проект в инвестпрограмму «80−85» с федеральным финансированием. «Мы все сейчас находимся в точке, когда мы можем сформировать центр нашего города, центр нашего региона», — заключил глава региона.
Члены совета также обратили внимание на доступность для маломобильных граждан — это поручено отработать главе администрации Елене Дятловой. А также на интересы молодёжи и людей «серебряного возраста».
На том же заседании одобрили установку у Кафедрального собора Христа Спасителя памятника князю Владимиру. Шестиметровая бронзовая фигура с крестом в правой руке будет возвышаться на постаменте. Общая высота — 10,5 метра.