IV сезон Всероссийской эколого-патриотической акции «Особенности национальной уборки» стартовал в Нижнем Новгороде

Волонтеры очистили от мусора берег Оки рядом с нижегородским планетарием и высадили молодые деревья в рамках Всероссийской эколого-патриотической акции «Особенности национальной уборки» в четверг, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В мероприятии приняли участие свыше 700 человек: добровольцы, участники проекта «Герои. Нижегородская область» и местные жители.
Глава региона, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин вручил благодарственные письма правительства Нижегородской области, а также памятные подарки волонтерам, которые внесли значительный вклад в экологическое благополучие региона и других территорий России.
«Как председатель комиссии Госсовета по направлению “Экологическое благополучие” я уверен: Нижегородская область обязана быть в авангарде экологической повестки. И очень важно не только работать в рамках государственной политики, но объединяться всем нам, потому что экология и чистота — это, безусловно, дело каждого. Это мероприятие объединило акцию “Особенности национальной уборки”, в которой приняли участие несколько тысяч человек, и Всероссийский субботник в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды”. И, конечно, надо помнить, что этот год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом единства народов России. Очень символично, что сегодня мы объединяемся в деле чистоты и наведения порядка в своем родном городе», — сказал Глеб Никитин.
Организаторами мероприятия выступили министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области, а также Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас».
«Нижегородская область всегда выделялась своей любовью к природе и умением ее сохранять. И, конечно, Нижний Новгород — “жемчужина” региона, где сосредоточены лучшие экологические практики, где красивые благоустроенные парки, набережные. И вместе с коллегами из правительства Нижегородской области мы делаем всё, чтобы приумножить эти богатства, чтобы сделать этот прекрасный город еще краше, еще чище», — обратился к участникам экологической акции заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максим Корольков.
Акция «Особенности национальной уборки» проводится с 2023 года и уже охватила 30 регионов России. За время реализации проекта участие в ней приняли более 37 тысяч человек, а общими усилиями было собрано свыше 380 тонн мусора. Для нижегородских волонтеров была подготовлена насыщенная программа: встречи с известными спортсменами и общественными деятелями, розыгрыши призов, экологическая викторина, интерактивные площадки, выступления творческих коллективов.
Активное участие в проведении субботника приняли активисты Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
«Для нас большая гордость, что такое огромное количество наших волонтеров принимает участие в уборке, координации и помощи во время Всероссийского субботника. Это наш гражданский долг, чтобы мы все жили в чистой России, в чистой Нижегородской области. Мы прививаем культуру чистого города через молодое поколение», — подчеркнула руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.
В течение апреля все округа Нижегородской области принимали участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке территорий. К экологическим мероприятиям присоединились муниципалитеты, общественные организации, волонтёрские объединения, корпоративные партнёры и студенческая молодёжь региона. Более 800 субботников провели управляющие организации совместно с жителями. В них приняли участие около 9 000 нижегородцев.
Ранее сообщалось, что свыше 70 тысяч кубометров мусора вывезено в Нижнем Новгороде в ходе месячника по благоустройству.