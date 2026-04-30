Нижегородские полицейские проводят рейды на Нижне-Волжской набережной

Сотрудники нижегородской полиции выявили в апреле этого года 29 правонарушений на Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
С наступлением тепла набережная становится местом притяжения для нижегородцев и гостей города. С каждым днём здесь всё многолюднее, и от жителей вблизи набережной поступают жалобы на нарушения тишины.
Сотрудники полиции начали проводить рейды, во время которых ведут разъяснительные беседы с отдыхающими.
Внимание и к водителям. Дорожные полицейские выявили 26 правонарушений, среди которых: отказ от медосвидетельствования, отсутствие страховки, отсутствие водительского удостоверения, не пристегнутые ремни безопасности, тонировка, техническая неисправность, а также парковка на местах для инвалидов, неисполнение родительских обязанностей.