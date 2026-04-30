AP: «Хезболла» начала применять против Израиля беспилотники на оптоволокне

Другой израильский военный чиновник признался, что оптоволоконные беспилотники являются «относительно новой» угрозой для Израиля. По его словам, «Хезболла» обратилась к ним, потому что израильская противовоздушная оборона сравнительно успешно справляется с более крупными и мощными реактивными снарядами и БПЛА. Он утверждает, что эти дроны «Хезболла» производит «на местах» и Израиль уже принимает меры для защиты своих войск, например устанавливает сетки и ограждения на военную технику.