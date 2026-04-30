AP: «Хезболла» начала применять против Израиля беспилотники на оптоволокне

Агентство Associated Press сообщает, что в четверг «Хезболла» нанесла удар таким беспилотником по военному автомобилю вблизи Шомеры на севере Израиля, в результате чего ранения получили 12 израильских военных, двое из них — тяжелые. А на прошлой неделе в результате двух отдельных ударов такими дронами на юге Ливана погибли израильский солдат и военный подрядчик, еще шесть солдат получили ранения.
Издание пишет, что израильские военные безуспешно пытались перехватить дроны на оптоволокне. Но, по словам экспертов, это сложно сделать из-за их небольших размеров и короткой траектории полета. Основной способ их нейтрализации — перерезать почти невидимый кабель, соединяющий дрон с оператором.
Они летают очень низко и очень быстро, и они очень маленькие, их очень трудно обнаружить, и даже после того, как они обнаружены, их трудно отследить.
Другой израильский военный чиновник признался, что оптоволоконные беспилотники являются «относительно новой» угрозой для Израиля. По его словам, «Хезболла» обратилась к ним, потому что израильская противовоздушная оборона сравнительно успешно справляется с более крупными и мощными реактивными снарядами и БПЛА. Он утверждает, что эти дроны «Хезболла» производит «на местах» и Израиль уже принимает меры для защиты своих войск, например устанавливает сетки и ограждения на военную технику.
Хотя Израилю, на его взгляд, следовало бы следить за достижениями в области беспилотников в конфликте на Украине.