Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь и генерал Казанов открыли памятник Александру II в Ростове

Об этом информирует пресс-служба губернатора.

30 апреля 2026 года в Ростове открыли памятник императору Александру II, сообщает пресс‑служба губернатора Ростовской области.

Монумент разместили у здания областного управления Федеральной службы судебных приставов в Соборном переулке. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Юрий Слюсарь и руководитель ГУФССП, генерал‑майор внутренней службы Евгений Казанов — именно им было доверено открыть памятник.

В своём выступлении губернатор подчеркнул историческую связь между реформами Александра II и становлением ведомства: по его словам, именно судебная реформа 1864 года положила начало истории профессии судебных приставов.

Юрий Слюсарь совместно с генералом Казановым также вручил награды сотрудникам службы. Завершилась церемония символическим событием — закладкой капсулы времени с обращением к судебным приставам 2065 года, приуроченной к 200‑летию ведомства.

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
