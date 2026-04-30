Слюсарь и генерал Казанов открыли памятник Александру II в Ростове

30 апреля 2026 года в Ростове открыли памятник императору Александру II, сообщает пресс‑служба губернатора Ростовской области.
Монумент разместили у здания областного управления Федеральной службы судебных приставов в Соборном переулке. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Юрий Слюсарь и руководитель ГУФССП, генерал‑майор внутренней службы Евгений Казанов — именно им было доверено открыть памятник.
В своём выступлении губернатор подчеркнул историческую связь между реформами Александра II и становлением ведомства: по его словам, именно судебная реформа 1864 года положила начало истории профессии судебных приставов.
Юрий Слюсарь совместно с генералом Казановым также вручил награды сотрудникам службы. Завершилась церемония символическим событием — закладкой капсулы времени с обращением к судебным приставам 2065 года, приуроченной к 200‑летию ведомства.