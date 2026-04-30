В Южно-Сухокумске Дагестана прошла студенческая лига гонок дронов

Студенческая лига гонок дронов «Небо Отечества» прошла на базе школы № 1 им. М-Г. Зульпукарова в Южно-Сухокумске в соответствии с задачами национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
Мероприятие объединило молодежь, увлеченную технологиями и беспилотной авиацией. Участники соревнований продемонстрировали мастерство управления дронами. После показательных выступлений прошли заезды на симуляторах, где юные пилоты смогли проверить свои навыки в управлении беспилотниками в виртуальной среде. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют формированию кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей экономики, а также помогают школьникам и студентам определиться с выбором будущей профессии.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.