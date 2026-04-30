В Южно-Сухокумске Дагестана прошла студенческая лига гонок дронов

Мероприятие объединило молодежь, увлеченную технологиями и беспилотной авиацией. Участники соревнований продемонстрировали мастерство управления дронами. После показательных выступлений прошли заезды на симуляторах, где юные пилоты смогли проверить свои навыки в управлении беспилотниками в виртуальной среде. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют формированию кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей экономики, а также помогают школьникам и студентам определиться с выбором будущей профессии.