Беспрозванных и Вяземский обсудили олимпиадное движение в Калининградской области

умниц" Юрием Вяземским. Главная тема — развитие олимпиадного движения в регионе.
В этом году в отборочных этапах гуманитарной олимпиады участвовали больше 180 школьников из всех 22 муниципалитетов, 45 вышли в финал. Они писали эссе на тему 80-летия Калининградской области.
Вяземский отметил прогресс региона за десять лет участия в движении. Беспрозванных рассказал о поддержке одарённых детей: перечень предметов для олимпиадной подготовки расширили с 14 до 20, стипендию губернатора повысили до 5 тысяч рублей, а премии наставникам — до 100 тысяч.
По итогам 2025 года Калининградская область заняла второе место в России по эффективности участия школьников в заключительном этапе всероссийской олимпиады, обогнав Москву, Челябинскую и Новосибирскую области.