Торгово-промышленная палата Тюменской области будет работать с рынками СНГ

Торгово-промышленная палата (ТПП) Тюменской области получила статус Национального отраслевого контактного центра, сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона. Решение закреплено межгосударственной программой инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Для предпринимателей региона это означает упрощение доступа к международным проектам. ТПП будет работать со странами Содружества Независимых Государств по нескольким направлениям: организовывать деловые миссии, встречи, проводить выездные бизнес-переговоры инновационных компаний с проектными научно-техническими институтами и ассоциациями в странах реализации продукта.
Кроме того, палата займется вопросами защиты интеллектуальной собственности и международного патентования. Также ей необходимо будет готовить маркетинговые исследования о стране, на рынок которой выведут продукцию.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.