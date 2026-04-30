Торгово-промышленная палата Тюменской области будет работать с рынками СНГ

Организация получила статус Национального отраслевого контактного центра.

Источник: Национальные проекты России

Торгово-промышленная палата (ТПП) Тюменской области получила статус Национального отраслевого контактного центра, сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона. Решение закреплено межгосударственной программой инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Для предпринимателей региона это означает упрощение доступа к международным проектам. ТПП будет работать со странами Содружества Независимых Государств по нескольким направлениям: организовывать деловые миссии, встречи, проводить выездные бизнес-переговоры инновационных компаний с проектными научно-техническими институтами и ассоциациями в странах реализации продукта.

Кроме того, палата займется вопросами защиты интеллектуальной собственности и международного патентования. Также ей необходимо будет готовить маркетинговые исследования о стране, на рынок которой выведут продукцию.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
