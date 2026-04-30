Возле дворца спорта «Янтарный» в Калининграде планируют обустроить сквер. Сейчас территория представляет из себя небольшой пустырь. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
«Жители микрорайона Сельма были обеспокоены судьбой территории у спорткомплекса “Янтарный” и стадиона “Сельма”, которая является продолжением благоустроенного пешеходного маршрута вдоль улицы Елизаветинской. Спешим всех успокоить, никакая вырубка деревьев или строительство там не ведётся. В планах превратить его в благоустроенную комфортную территорию», — рассказали в администрации.
На участке хотят обустроить пешеходные дорожки и парковку. Также там установят скамейки и проведут озеленение.
В 2024 году рядом со спорткомплексом «Янтарный» в Калининграде обустроили парковку с разворотной площадкой для общественного транспорта. На территории уложили асфальт, установили шлагбаумы и повесили видеокамеры. Ближе к Елизаветинскому скверу сделали широкую зону для пешеходов с автобусной остановкой. На территории установили скамейки, урны, а также высадили деревья и декоративные кустарники в форме шаров.